В руководстве "Марселя" возникли разногласия из-за Балотелли

В руководстве "Марселя" возникли разногласия по поводу возможного подписания нападающего "Ниццы" Марио Балотелли. Как сообщает L’Equipe, президент провансальского клуба Жак-Анри Эйро выступает за заключение контракта с итальянцем. Однако спортивный директор Андони Субисаррета не разделяет его энтузиазма. Скептически к этой идее относится и главный тренер Руди Гарсия, который ранее отказался комментировать слухи.

Напомним, что "Ницца" готова разорвать контракт с Балотелли, который разочаровал тренерский штаб клуба в первой части сезона.