22:41 | ФУТБОЛ — Франция

В пятой французской лиге вратарь отразил пенальти и два удара в упор

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Вратарь французского клуба "Ванн" Жан-Франсуа Беденик продемонстрировал чудеса реакции в матче пятого дивизиона страны против "ТА Ренна" (3:0). 37-летний голкипер сперва случайно отразил 11-метровый удар. Футболист, исполнявший удар, перехитрил вратаря, но попал в штангу. Срикошетивший мяч попал в голову Беденика, после чего футболисты "ТА Ренна" дважды пытались добить его в сетку, но голкипер, ранее защищавший цвета "Валансьена" и "Ксамакса", отразил его сперва ногой, а затем и руками.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Мух

Ну хоть тут видео кажет, а то одни "увы, но бла бла бла"...

23:51

П_о_в_а_р

"Отразил пенальти" слишком громко сказано.) А так да, красава.

23:32

chipp

блин вы 5-ую лигу франции моменты показываете а голы вышки не можете???

23:16

+-=0

а что тогда будет с лодыгиным?

22:56

Dexterous

Акинфееву только не показывайте.... Сорвется парень...

22:50

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