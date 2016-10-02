В пятой французской лиге вратарь отразил пенальти и два удара в упор

Вратарь французского клуба "Ванн" Жан-Франсуа Беденик продемонстрировал чудеса реакции в матче пятого дивизиона страны против "ТА Ренна" (3:0). 37-летний голкипер сперва случайно отразил 11-метровый удар. Футболист, исполнявший удар, перехитрил вратаря, но попал в штангу. Срикошетивший мяч попал в голову Беденика, после чего футболисты "ТА Ренна" дважды пытались добить его в сетку, но голкипер, ранее защищавший цвета "Валансьена" и "Ксамакса", отразил его сперва ногой, а затем и руками.