В пятой французской лиге вратарь отразил пенальти и два удара в упор

Вратарь французского клуба "Ванн" Жан-Франсуа Беденик продемонстрировал чудеса реакции в матче пятого дивизиона страны против "ТА Ренна" (3:0). 37-летний голкипер сперва случайно отразил 11-метровый удар. Футболист, исполнявший удар, перехитрил вратаря, но попал в штангу. Срикошетивший мяч попал в голову Беденика, после чего футболисты "ТА Ренна" дважды пытались добить его в сетку, но голкипер, ранее защищавший цвета "Валансьена" и "Ксамакса", отразил его сперва ногой, а затем и руками.
Мух
Ну хоть тут видео кажет, а то одни "увы, но бла бла бла"...
23:51
П_о_в_а_р
"Отразил пенальти" слишком громко сказано.) А так да, красава.
23:32
chipp
блин вы 5-ую лигу франции моменты показываете а голы вышки не можете???
23:16
+-=0
а что тогда будет с лодыгиным?
22:56
Dexterous
Акинфееву только не показывайте.... Сорвется парень...
22:50