В "ПСЖ" уверены, что новые спонсоры помогут избежать проблем с финансовым fair-play

Директор "ПСЖ" по развитию спонсорских связей Марк Армстронг уверен, что в будущем парижане смогут избежать проблем с финансовым fair-play благодаря привлечению новых богатых спонсоров. Бывший вице-президент НБА по развитию в Европе заявил об этом во время подписания спонсорского контракта с брендом Jordan Brand.

– Мы ведем много переговоров, – цитирует AFP Армстронга. – Контактируем со многими брендами, которым нужна реклама. Это компании со всего мира. У нас в команде два самых дорогих игрока в истории футбола, Неймар и Мбаппе. Наша фанатская база растет во всем мире. Сейчас у нас есть возможность привлекать много крупных брендов.