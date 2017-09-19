В "ПСЖ" решили, что Кавани останется штатным пенальтистом команды, Неймар - вторым

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи провел беседу с нападающими Эдинсоном Кавани и Неймаром, между которыми возник конфликт после матча чемпионата Франции с "Лионом" (2:0), сообщает RMC. Уругваец и бразилец на поле не поделили право пробития пенальти, а после игры чуть не подрались в раздевалке. По информации СМИ, конфликт произошел из-за того, что Кавани хочет стать лучшим бомбардиром лиги и получить денежный бонус от руководства.

В клубе решили, что Кавани останется штатным пенальтистом, а Неймар будет вторым в этом списке.