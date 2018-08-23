В "Ницце" планируют отвести Балотелли роль лидера команды

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер поддержал решение форварда Марио Балотелли остаться в команде. Ранее сообщалось об интересе форварда к "Парме", "Сассуоло", "Марселя" и других клубов.

- Марио показал, что хочет остаться, показал отношение к клубу, - цитирует Goal Ривера. - Сейчас это официально. Мы хотим отвести ему роль лидера в команде. Он и тренер сделают все, чтобы провести максимально успешный сезон. Мы довольны нынешней ситуацией.

Балотелли перешел в "Ниццу" в 2016 году и забил за два сезона 33 гола в 51 матче чемпионата Франции.