В "Монпелье" назвали глупой мысль о подписании контракта с Адебайором

Президент "Монпелье" Луи Николлен подчеркнул, что в клубе никогда не задумывались о подписании контракта с нападающим Эмманюэлем Адебайором, который является свободным агентом. Ранее сообщалось, что французы ищут замену форварду Казимиру Нинга, выбывшему на длительный срок из-за травмы крестообразной связки.

- Вопрос о подписании контракта с Адебайором никогда не поднимался, - приводит Goal.com слова Николлена. - Не стоит забывать о том, что он будет выступать на Кубке Африки. Было бы глупо сделать это.

Напомним, летом "Лион" был заинтересован в подписании контракта с Адебайором, но после переговоров с игроком, во время которых тот курил и употреблял алкоголь, принял решение этого не делать.