В какое воскресенье состоится дебют Неймара в "ПСЖ"?

В "ПСЖ" не теряют надежды, что Неймар сможет дебютировать в составе парижской команды уже в это воскресенье в Генгаме, где на 18-тысячном стадионе "Рудуру" обеспечен аншлаг. В течение четверга трансферный лист из Испании так и не поступил, хотя, по данным Le Parisien, "Барселона" получила 222 миллиона евро, то есть всю сумму "отступных" за Неймара. В то же время президент "ПСЖ" Насер Аль-Хеллаифи посетил в четверг Мадрид.

Вообще-то катарец ездил туда на заседание административного совета Ассоциации европейских клубов, но, вероятно, встречался "на полях совещания" с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу. Кроме того, он, возможно, воспользовался случаем, чтобы переговорить с представителями Испанской федерации футбола, которая, как считают во Франции, не отправляет злополучный международный сертификат на Неймара с подачи разгневанной "Барселоны".

Испанская As утверждает, что Аль-Хеллаифи также обсуждал с "Атлетико" возможность приобретения вратаря Яна Облака, а с "Реалом" – продажу правого защитника Тома Менье. По сведениям L’Equipe, однако, решался лишь один вопрос, касающийся Неймара. Вот и спортивный директор "ПСЖ" Антеру Энрике в Мадрид не летал.

Если документ на Неймара не поступит во Французскую федерацию футбола до 18 августа, то есть в течение 15 дней после того, как "ПСЖ" обратился насчет игрока к "Барселоне", нападающий будет автоматически зарегистрирован как игрок парижского клуба. Таким образом, 20-го числа во встрече с "Тулузой" на "Парк де Пренс" он, если будет здоров, точно сыграет. Поэтому "ПСЖ" не собирается обращаться в ФИФА, предпочитая дождаться этого срока, если вопрос, конечно, не удастся урегулировать уже сейчас.