09:24 22 января | ФУТБОЛ — Франция

В "Бастии" удивлены обвинением своих фанатов в расизме

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"Бастия" на своем официальном сайте отреагировала на заявление форварда "Ниццы" Марио Балотелли, который пожаловался на расизм со стороны болельщиков корсиканской команды. По его словам, фанаты использовали имитацию звуков обезьяны, чтобы оскорбить его.

– Мы с удивлением после матча узнаем о таких фактах, которые порочат имидж нашего клуба, – говорится в заявлении. – "Бастия" всегда была приверженцем ценностей спорта и уважения. В нашей команде играют футболисты самых разных национальностей. Мы сотрудничаем с расследованием этого инцидента, чтобы пролить свет на такое неприемлемое поведение.

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