В "Бастии" удивлены обвинением своих фанатов в расизме

"Бастия" на своем официальном сайте отреагировала на заявление форварда "Ниццы" Марио Балотелли, который пожаловался на расизм со стороны болельщиков корсиканской команды. По его словам, фанаты использовали имитацию звуков обезьяны, чтобы оскорбить его.

– Мы с удивлением после матча узнаем о таких фактах, которые порочат имидж нашего клуба, – говорится в заявлении. – "Бастия" всегда была приверженцем ценностей спорта и уважения. В нашей команде играют футболисты самых разных национальностей. Мы сотрудничаем с расследованием этого инцидента, чтобы пролить свет на такое неприемлемое поведение.