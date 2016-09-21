В "Бастии" считают, что "ПСЖ" выставляет корсиканскую команду головорезами

Директор по связям с общественностью "Бастии" Антони Агостини считает, что "ПСЖ" пытается воздействовать на Дисциплинарный комитет Лиги 1, чтобы наказать корсиканский клуб. Комитет в четверг будет рассматривать инцидент, который случился в матче чемпионата Франции между клубами на Корсике. Тогда с трибун фанаты бросали предметы в игроков "ПСЖ", и что-то попало в голову Лукасу Моуре, хотя "Бастия" обвиняла бразильца в симуляции.

– "ПСЖ" даже направил письмо, в котором изображает нашу команду клубом головорезов, – цитирует Le Figaro Агостини. – Мы изучаем возможности ответа. Необходимо обсудить публично то давление, которое оказывает "ПСЖ" на комиссию, требуя нашей головы.