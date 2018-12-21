В 12 лет Мбаппе играл за "Кан". Клуб вспомнил об этом в день рождения игрока

"Кан" на своей странице в Твиттере поздравил нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе. Француз, которому в четверг исполнилось 20 лет, в детские годы представлял нормандский клуб на одном из турниров, но затем присоединился к академии "Монако"​.

"С днем рождения поздравляем нашего бывшего игрока Кильяна Мбаппе (хотя это и было лишь однажды на турнире U12, но все же)", – говорится в сообщении.

Примечателен тот факт, что 2 декабря 2015 года Мбаппе впервые вышел на поле в составе первой команды "Монако" в матче именно против "Кана". Тогда он стал самым молодым игроком, который когда-либо играл за монегасков - 16 лет 11 месяцев и 13 дней.