Унаи Эмери: "Зимняя пауза пойдет "ПСЖ" на пользу"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после крупной победы в матче 19-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (5:0) выразил удовлетворение результатом последней игры лиги 1 в календарном году. По словам испанского специалиста, команда находится в поисках правильного пути.

– Было очень важно взять три очка в последнем матче перед перерывом, – приводит L’Equipe слова Эмери. – Пауза пойдет нам на пользу, и мы вернемся еще сильнее. "ПСЖ" потерял много очков в этом сезоне, но в этой игре футболисты показали правильное отношение. Мы должны продолжать искать правильный путь, работая на тренировках.