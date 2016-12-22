05:12 | ФУТБОЛ — Франция

Унаи Эмери: "Зимняя пауза пойдет "ПСЖ" на пользу"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после крупной победы в матче 19-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (5:0) выразил удовлетворение результатом последней игры лиги 1 в календарном году. По словам испанского специалиста, команда находится в поисках правильного пути.

– Было очень важно взять три очка в последнем матче перед перерывом, – приводит L’Equipe слова Эмери. – Пауза пойдет нам на пользу, и мы вернемся еще сильнее. "ПСЖ" потерял много очков в этом сезоне, но в этой игре футболисты показали правильное отношение. Мы должны продолжать искать правильный путь, работая на тренировках.

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