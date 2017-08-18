Унаи Эмери: "Желаю Матюиди успехов в "Ювентусе"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери пожелал успехов полузащитнику Блэзу Матюиди в "Ювентусе". Также он отметил, что хавбек сыграл важную роль в успехах команды в прошлом сезоне.

- Прежде всего, мы были очень довольны Матюиди, - цитирует Football Italia Эмери. - Он был важным игроком для нас, и он был сердцем команды во многих важных моментах прошлого сезона и на протяжении всей своей карьеры в Париже. Я желаю ему успехов. Футбол - это эволюция, и в этой эволюции Матюиди искал другие варианты, поэтому решил уйти.