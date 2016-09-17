Унаи Эмери: "Я всегда верил в Кавани"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери похвалил нападающего Эдинсона Кавани после матча чемпионата Франции с "Каном" (6:0). В этом поединке уругваец забил четыре мяча в первом тайме.

– Важны и три очка, и солидная игра, показанная командой, – цитирует Le Figaro Эмери. – Для уверенности игроков важны голы и победы. В этом матче мы увидели много вещей, которые ждали увидеть. Чемпионат нужен "ПСЖ", потому что это серьезное продолжительное испытание. В следующих матчах мы должны сохранять мотивацию и концентрацию, быть требовательными к себе.

Мы уверены в Кавани. Когда он не мог забить, я говорил ему сохранять спокойствие. Главное, что моменты есть.