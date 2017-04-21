Унаи Эмери: "Я продолжу работать с "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери опроверг информацию о возможном переходе в "Рому". По словам специалиста, руководство парижан выразило ему доверие. Ранее сообщалось, что римляне согласовали условия трехлетнего контракта с Эмери.

- Я не думаю об этом, потому что мой контракт с "ПСЖ" рассчитан до следующего сезона, - приводит Marca слова Эмери. - Руководство выразил мне доверие, как в хорошие, так и в плохие времена. У нас были переговоры, я продолжу работу. Я не думаю о других клубах. Я предан парижанам.