Унаи Эмери: "Восхищаюсь работой Арсена Венгера в "Арсенале"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери надеется стать более сильным специалистом во время работы с парижанами. Также он выразил восхищение наставником "Арсенала" Арсеном Венгером​, который работает в лондонском клубе с 1996 года.

- Мне 44 года, и я до сих пор считаю себя очень молодым тренером, - цитирует L'Equipe Эмери. - Когда я решил принять приглашение "ПСЖ", то сделал это с мыслями о росте. Я восхищаюсь работой Арсена Венгера и его способностью работать так долго в одном клубе. Это редкое явление. Каждый хотел бы получить возможность сделать то же самое.