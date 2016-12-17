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Унаи Эмери: "Верратти - один из важнейших игроков для "ПСЖ"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери отметил, что хавбек клуба Марко Верратти является одним из ключевых игроков для команды. В последнее время в СМИ появилась информация о его переходе в "Челси".

- Верратти очень важен для команды, - цитирует goal.com Эмери. - Он очень разноплановый игрок и приносит много пользы. Не так много футболистов играют в его манере. Это один из важнейших футболистов для "ПСЖ". Он играет с душой. 

Тренерам легко и приятно работать с ним. Он хочет играть каждый день. Каждый день он говорит, что в порядке. Он всегда готов к матчу.

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