Унаи Эмери: "Верратти нужно еще набрать оптимальную форму"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери считает, что полузащитнику Марко Верратти необходимо время, чтобы набрать оптимальную форму. 23-летний итальянец в этом сезоне сыграл в 11 встречах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

- Я очень доволен Марко Верратти, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - Он очень важен для "ПСЖ". Я одинаково отношусь к нему и остальных игроков. Марко играет лучше, чем в прошлом месяце. Для него сезон начался позже, чем для всех остальных, поэтому очень важно дозировано давать ему игровое время. Теперь ему нужно стать лучше, и он сделает это, я уверен.