Унаи Эмери: "Уверен, что "ПСЖ" завершит сезон на первом месте в чемпионате"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после поражения от "Генгама" в матче 18-го тура чемпионата Франции (1:2) отметил, что руководство поддерживает команду, несмотря на поражение. Также он заявил, что парижане смогут финишировать на первом месте.

- Мы играли, как мы хотели, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - Это была трудная игра, у "Генгама" есть хорошие игроки. "ПСЖ" первым создал два хороших шанса для взятия ворот, но не забил. Мы потеряли немного уверенности, когда пропустили второй гол. Тем не менее, команда показала характер, но недостаточно, чтобы добыть ничью. "ПСЖ" переживает трудные времена, но турнир состоит из 38 игр. Хотим закончить первыми, и я думаю, что команда улучшит свои позиции. Могу даже сказать, что уверен в этом. Я разговаривал с генеральным директором и председателем клуба перед игрой и после нее в раздевалке. Он поддерживает нас. Это трудное время для всех, но таков футбол. Теперь нужно работать, чтобы вернуть нашу уверенность.