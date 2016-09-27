Унаи Эмери: "У меня нет никаких проблем с Бен Арфа"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери отметил, что у него нет проблем с полузащитником Атемом Бен Арфа. 29-летний игрок пропустил четыре подряд матча парижан, поэтому в СМИ стала появляться информация о конфликте футболиста с наставником.

- Бен Арфа - отличный игрок, - цитирует L'Equipe Эмери. - Он не играет на данный момент, однако все игроки в равных условиях. Думаю, что другие футболисты в лучшей форме. Мне нравится поведение Атема, так как он стойко противостоит событиям. У меня нет никаких личных проблем с Бен Арфа. Общаюсь со всеми игроками. У меня было три индивидуальных беседы с ним.