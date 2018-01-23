Унаи Эмери: "Сказал Моуре, что он должен искать новый клуб"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери подтвердил, что полузащитник Лукас Моура не получит игрового времени в парижском клубе. Испанский специалист отметил, что рекомендовал бразильскому хавбеку найти себе новый клуб.

Ранее в СМИ появлялись сообщения об интересе "Арсенала" и "Тоттенхэма" к 25-летнему хавбеку.

– Я сказал Лукасу, что у него больше не будет шанса играть за "ПСЖ". Ему нужно найти новый клуб, – цитирует Goal Эмери.

Моура выступает за "ПСЖ" с 2013 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года. В этом сезоне хавбек принял участие в 6 матчах во всех клубных турнирах, забив 1 мяч и получив 1 желтую карточку.