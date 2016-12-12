Унаи Эмери: "ПСЖ" заслуживал победу над "Ниццей"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после ничьей с "Ниццей" (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Франции подчеркнул, что его команда заслуживала победы. Также Эмери подчеркнул, что продолжает верить в полузащитника Анхеля Ди Марию.

– Ничью нельзя назвать хорошим результатом, – приводит goal.com слова Эмери. – Но многие вещи мне понравились. Мы заслуживали победы. Мы еще не выиграли чемпионат, но и не проиграли. Сейчас нужно отпустить разочарование и двигаться вперед.

Ди Мария? Я лучше буду продолжать верить в него, а не реагировать на его ошибки.