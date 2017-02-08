Унаи Эмери: "ПСЖ" заслужил победу над "Лиллем"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери остался доволен победой над "Лиллем" в матче 24-го тура чемпионата Франции (2:1). Также он не стал ничего говорить о победном голе, который забил Лукас из положения вне игры.

- Это была тяжелая игра, как и все остальные, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - Мы должны были быть терпеливым и аккуратно действовать против очень компактной обороны. Но мы играли так, как хотели, играли в футбол с преимуществом во владении... Мы также играли хорошо в атаке. Это заслуженная победа. Я доволен тремя очками. "ПСЖ" получил важную победу, которая служит хорошим предзнаменованием для будущего.