Унаи Эмери: "ПСЖ" сыграл хорошо, но удаление Алвеса решило исход матча с "Лионом"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери считает, что его команда не заслужила поражение в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (1:2). Мемфис Дейпай на 94-й минует забил победный гол в ворота парижан.

- Моя команда сыграла хорошо, но некоторые обстоятельства сделали разницу, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - Благодаря возможностям и владению мячом мы заслужили большего. Ничья была бы справедливым результатом. Удаление Алвеса означало, что мы потеряли контроль на ситуацией. Мы пропустили в концовке. Это немного несправедливо, но это футбол.