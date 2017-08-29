Унаи Эмери: "ПСЖ" сейчас в такой же ситуации, что "Реал" и "Барселона" 15 лет назад"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери отметил, что парижанам нужно набраться терпения, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Он сравнил "ПСЖ" с "Реалом" и "Барселоной".

– В последние годы "Барселона" и "Реал" выиграли несколько раз Лигу чемпионов, – цитирует So Foot Эмери. – Но этого не происходило лет 10 или 15. Победам нужно научиться. "ПСЖ" сейчас в такой же ситуации, что и "Реал" с "Барселоной" 15 лет назад.

Я сказал президенту "ПСЖ", что если мы хотим двигаться дальше, то ему следует больше меня слушать. Он должен был кое-что поменять, включая спортивного директора. Президент решил сменить Клюйверта на Энрике, и теперь мы на одной волне.