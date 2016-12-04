Унаи Эмери: "ПСЖ" провалил экзамен"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери выразил разочарование поражением от "Монпелье" со счетом 0:3 в матче чемпионата Франции. Это самый крупный проигрыш парижан в лиге 1 с 2011 года.

– Мы разочарованы, – цитирует AFP Эмери. – Говорили перед игрой о необходимости победы и провалили экзамен. Команда потеряла уверенность. Нам нужна стопроцентная мотивация и концентрация, чтобы побеждать, когда есть полное превосходство над соперником. Как только теряешь концентрацию – проигрываешь матч. Мы не могли акцентированно провести атаку. Я пытался что-то изменить в перерыве, но гол в начале второго тайма после нашей ошибки все испортил. Мы создали больше моментов, но не забили.