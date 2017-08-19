Унаи Эмери: "ПСЖ" поможет Неймару стать лучшим игроком мира"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери сообщил, что у звездного новичка парижан Неймара установились нормальные отношения с партнерами по команде. Испанский специалист отметил, что все в клубе рады переходу бразильского форварда.

– Неймар – отличный игрок, один из лучших в мире, – цитирует ESPN Эмери. – У него нормальные отношения с партнерами по команде, как в раздевалке, так и на тренировках. Все остальные рады, что игрок такого уровня перешел в "ПСЖ". Это именно то, чего мы хотели.

Мы хотим развиваться вместе с ним, помочь ему стать лучшим игроком мира. Мы будем рабоать над тем, чтобы помочь ему, а он – нам. Вместе мы станем сильнее.

Напомним, Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" за 222 миллиона евро, став самым дорогим игроком мира 25-летний нападающий дебютировал за парижан в выездном матче против "Генгама" (3:0), отдав голевую передачу и забив один мяч.

В 3-м туре чемпионата Франции "ПСЖ" на своем поле сыграет с "Тулузой". Встреча состоится 20 августа, начало – 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.