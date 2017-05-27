Унаи Эмери: "ПСЖ" хочет завершить сезон завоеванием трофея"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери заявил, что его команда намерена одержать победу над "Анже" в финале Кубка Франции. Также он отметил, что победа позволит парижанам выйти в единоличные лидеры по количеству побед в данном турнире.

– Мы сосредоточены на этом финале, это хороший вызов, потому что это юбилейный 100-й розыгрыш Кубка Франции, – цитирует пресс-служба клуба Эмери. – Сейчас у "ПСЖ" 10 побед в Кубке Франции, как и у "Марселя", что делает финал против "Анже" еще более важным. В течение всей недели игроки были полностью сосредоточены на финале. Все хотят завершить сезон завоеванием трофея. Наша цель ясна – "ПСЖ" хочет выиграть Кубок Франции. Надеюсь, мы будем хорошо играть и выиграем этот трофей.

Матч "Анже" – "ПСЖ" состоится сегодня, 27 мая, начало – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.