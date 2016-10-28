10:12 | ФУТБОЛ — Франция

Унаи Эмери: "ПСЖ" хочет выиграть чемпионат, но "Ницца" и "Монако" сейчас хороши"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери надеется на победу в чемпионате Франции в этом сезоне. На данный момент парижане занимают третье место, отставая от "Монако" и "Ниццы" на 2 и 6 очков соответственно.

- Очевидно, что "ПСЖ" хочет выиграть чемпионат Франции, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - После 10 игр мы находимся на третьем месте. "Ницца" играет очень хорошо и имеет преимущество, как и "Монако". Наша цель состоит в том, чтобы стать лучше, чем сейчас, чтобы выиграть лигу 1. Если мы не будем на первом месте в декабре, но команда будет продолжать прогрессировать, то все будет в порядке. Тем не менее мы надеемся подняться на первое место как можно быстрее.

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Материалы REN-TV

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