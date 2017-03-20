Унаи Эмери: "ПСЖ" доказал, что поражение от "Барселоны" было случайным, мы в порядке"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после победы над "Лионом" (2:1) заявил, что его команда до конца сезона будет вспоминать о поражении от "Барселоны" (1:6) в ответном матче Лиги чемпионов, из-за которого французы выбыли из турнира. На данный момент "ПСЖ" занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 и отстает от лидера, "Монако", на три очка.

– После трудных стартовых минут, мы преодолели себя и смогли победить хорошую команду, – цитирует Goal.com Эмери. – У "Монако" есть преимущество, поэтому мы обязаны были побеждать. Наша команда играет в трех важных соревнованиях. Если принять во внимание последние 19 игр после зимнего перерыва, наша команда победила в 16-ти, дважды сыграла вничью и проиграла "Барселоне". Мы весь сезон будем вспоминать об этой игре. Но мы доказали, что тот результат был несчастным случаем, команда в порядке.