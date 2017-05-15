Унаи Эмери: "Поздравляю "Монако" с проделанной работой"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери признал, что "Монако" заслуженно выиграет чемпионат Франции в нынешнем сезоне. Монегаски могут упустить титул только в случае двух поражений в оставшихся матчах и победы "ПСЖ" в последнем туре с разницей в двадцать мячей.

– С нашим количеством очков мы могли бы стать чемпионами, – цитирует Le Figaro Эмери. – Но "Монако" составил сильную конкуренцию. Мы проиграли четыре раза. И это уже много. Мы улучшили нашу игру, но этого оказалось мало. Нужно быть самокритичными, мы могли сделать все лучше. "Монако" провел отличный сезон. Поздравляю монегасков с проделанной работой. Такая борьба хороша для чемпионата Франции.