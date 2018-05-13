13:34 | Футбол — Франция

Унаи Эмери: "Поставил бы себе 7 из 10 баллов за работу в "ПСЖ"

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Главный тренер "ПСЖ"  Унаи Эмери поставил себе оценку за работу с парижским клубом. Ранее стало известно, что он покинет Париж после окончания сезона.

– Оценки – это вещь субъективная, – цитирует AFP Эмери. – Но я доволен тем путем, который прошел с "ПСЖ". Поставил бы себе семь из десяти баллов.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

Тренеришка, ты же просрал 1 сезон Монаке, Умудрился просрать Барселоне (тренерское поражение), ну и Реалу без шансов слил. Плюс провалы на трансферах. Крыховяк, Курзава, Бен Афра, Дракслер (даже Дракслер!!!).

13:49

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