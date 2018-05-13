Унаи Эмери: "Поставил бы себе 7 из 10 баллов за работу в "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери поставил себе оценку за работу с парижским клубом. Ранее стало известно, что он покинет Париж после окончания сезона.

– Оценки – это вещь субъективная, – цитирует AFP Эмери. – Но я доволен тем путем, который прошел с "ПСЖ". Поставил бы себе семь из десяти баллов.