Унаи Эмери: "Победа над "Труа" важна для "ПСЖ" перед матчем с "Реалом"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери считает, что победа над "Труа" в матче 25-го тура чемпионата Франции добавит команде уверенности перед Лигой чемпионов. Также он отметил, что новичок Лассана Диарра пока не готов играть 90 минут.

- Было особенно важно для уверенности выиграть матч с "Труа", - цитирует пресс-служба лиги Эмери. - Думаю, что команда провела хороший матч и во многом это хорошо для нас. Мы сделали еще один шаг к уверенности, необходимой для Лиги чемпионов. Думаю, "ПСЖ" показал игру, которую ждут от нас в среду.

Что касается Лассана Диарра, то он просто физически не способен играть 90 минут, поэтому он сыграл 60 минут. Мы решим, готов ли он играть на том уровне, который необходим в Лиге чемпионов. Он пришел, чтобы помочь, когда команде нужен опорник. Но до этого он много месяцев был без игровой практики.