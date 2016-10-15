23:27 15 октября | ФУТБОЛ — Франция

Унаи Эмери: "Очень доволен победой над "Нанси"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери остался очень доволен победой над "Нанси" в матче 9-го тура чемпионата Франции (2:1). Также он отметил, что его команда готова к предстоящей встрече Лиги чемпионов и французскому класико в следующие выходные.

- Я очень доволен тремя очками, - цитирует пресс-служба клуба Эмери. - Это была тяжелая игра на искусственном поле против команды, которой необходимо набирать очки в домашних играх. При счете 2:0 "Нанси" стал оказывать большое давление на нашу оборону. Однако "ПСЖ" действовал очень хорошо. Нам еще предстоит отладить некоторые вещи. Тем не менее, мы готовы к игре Лиги чемпионов в среду, а затем к класико.

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