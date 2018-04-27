Унаи Эмери: "Нужно соответствовать уровню клуба, который хочет выиграть все"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери поблагодарил болельщиков за поддержку после объявления о грядущем уходе из команды. Ранее он сообщил, что покинет Париж по окончании сезона.

– Благодарю президента "ПСЖ" Аль-Хелаифи, спортивного директора Энрике, болельщиков и всех игроков за эти два сезона, – цитирует AFP Эмери. – Первые полгода были трудными. Ушел Ибрагимович, мне пришлось адаптироваться, но команда прогрессировала. Тяжело было пережить вылет от "Барселоны" из Лиги чемпионов в прошлом году.

Мой преемник увидит, что "ПСЖ" это большой клуб. Лига чемпионов – главная цель "ПСЖ". Но нужно сохранять мощь и на внутренней арене. Нужно соответствовать уровню клуба, который хочет выиграть все.

Когда играешь в форме "ПСЖ", важно поддерживать желание, уровень над определенной планкой. Все матчи важны.

Мое будущее? Я сосредоточен на концовке чемпионата Франции, финале Кубка Франции. А потом буду рассматривать варианты.