Унаи Эмери: "Ничья с "Монако" – справедливый результат"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после матча 22-го тура чемпионата Франции с "Монако" (1:1) подчеркнул, что считает итоговый результат справедливым. Его команда пропустила гол в компенсированное время.

– Это был трудный матч против сильной команды, которая билась на протяжении всех 90 минут, – приводит официальный сайт "ПСЖ" слова Эмери. – В целом считаю результат справедливым. Поединок был упорным, но нам удалось открыть счет. Наша команда была близка к победе. Добиться максимального результата сегодня не удалось, но мы отстаем от лидеров всего на три очка.