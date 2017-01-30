05:55 | ФУТБОЛ — Франция

Унаи Эмери: "Ничья с "Монако" – справедливый результат"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после матча 22-го тура чемпионата Франции с "Монако" (1:1) подчеркнул, что считает итоговый результат справедливым. Его команда пропустила гол в компенсированное время.

– Это был трудный матч против сильной команды, которая билась на протяжении всех 90 минут, – приводит официальный сайт "ПСЖ" слова Эмери. – В целом считаю результат справедливым. Поединок был упорным, но нам удалось открыть счет. Наша команда была близка к победе. Добиться максимального результата сегодня не удалось, но мы отстаем от лидеров всего на три очка.

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Материалы REN-TV

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