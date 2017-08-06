Унаи Эмери: "Неймар в "ПСЖ? Это демонстрация амбиций"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери остался доволен приобретениями парижан в летнее трансферное окно. На этой неделе из "Барселоны" перешел Неймар, который, по его словам, принесет клубу больше известности.

- Он должен быстро адаптироваться, мы поможем ему в этом, - цитирует Marca Эмери. - "ПСЖ" сделает шаг вперед вместе с Неймаром. Он выбрал наш клуб, потому что хочет развиваться.

У "ПСЖ" есть отличные шансы выиграть много титулов. С Неймаром завоевать их будет проще. Его трансфер – демонстрация амбиций и желания расти с обеих сторон. Он принесет нам еще больше известности. Мы будем работать над улучшением команды. Некоторые игроки уйдут из клуба. Я всем доволен.