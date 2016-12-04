Унаи Эмери: "Нельзя ошибаться и давать сопернику фору"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после гостевого поражения в матче 16-го тура чемпионата Франции от "Монпелье" (0:3) отметил, что команда хорошо начала встречу, однако испытывала серьезные проблемы с реализацией. По словам специалиста, соперник очень бережно относился к своим моментам, за счет чего и победил.

- Сегодня мы были далеки от своей лучшей игры, хотя команда здорово начала встречу, - приводит goal.com слова Эмери. - Мы пропустили первый гол незадолго до перерыва, а второй – сразу после начала второго тайма. "Монпелье" очень бережно относился к своим моментам, а мы из-за больших проблем с реализацией не сумели забить даже один мяч.



Надо сделать правильные выводы из этой игры. Нельзя ошибаться и давать сопернику фору, как это было сегодня.