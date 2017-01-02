Унаи Эмери: "Надеюсь, что Ди Мария прогрессирует во второй половине сезона"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери выразил надежду, что хавбек клуба Анхель Ди Мария сможет прибавить во второй половине текущего сезона. На данный момент на счету аргентинца 1 гол и 5 передач в 15 матчах лиги 1.

- Когда уходят звезды вроде Ибрагимовича ответственность ложится на плечи других топ-игроков вроде Ди Марии, особенно в глазах фанатов, - цитиурет Marca Эмери. - Он очень опытный игрок и важный для команды, мы надеемся, что он прогрессирует. Уверен, это это произойдет во второй половине сезона.