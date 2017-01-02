20:47 | ФУТБОЛ — Франция

Унаи Эмери: "Надеюсь, что Ди Мария прогрессирует во второй половине сезона"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери выразил надежду, что хавбек клуба Анхель Ди Мария сможет прибавить во второй половине текущего сезона. На данный момент на счету аргентинца 1 гол и 5 передач в 15 матчах лиги 1.

- Когда уходят звезды вроде Ибрагимовича ответственность ложится на плечи других топ-игроков вроде Ди Марии, особенно в глазах фанатов, - цитиурет Marca Эмери. - Он очень опытный игрок и важный для команды, мы надеемся, что он прогрессирует. Уверен, это это произойдет во второй половине сезона.

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Материалы REN-TV

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