Унаи Эмери: "Мой опыт в "ПСЖ" был потрясающим. Я ухожу после многих позитивных моментов"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери поделился впечатлениями от матча 38-го тура чемпионата Франции против "Кана" (0:0). Также он подвел итоги своей работы с командой.

- Мы хотели победить, но "Кану" действительно нужно было очко, чтобы остаться в лиге 1, - цитирует тренера Goal.com. - Ключевым был первый тайм, в котором у нас были возможности, чтобы забить. "Кан" также мог забить, но Альфонс Ареола совершил хороший сэйв. Мы должны поздравить "Кан". Я ухожу из ПСЖ после многих позитивных моментов и желаю ПСЖ всего самого лучшего в будущем. Продолжение карьеры? Я спокоен, я спокойно жду. Как и каждый год в конце сезона наступает время, чтобы побыть с семьей и друзьями, позаниматься другими вещами, позагорать, а потом уже продолжать следовать за тем, что происходит в футболе. Это был потрясающий опыт с игроками, все, что происходило, имело свою пользу.

Вместе с испанским специалистом "ПСЖ" в прошедшем сезоне выиграл все внутренние трофеи - чемпионат Франции, Кубок Франции и Кубок лиги.