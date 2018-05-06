Унаи Эмери: "Мбаппе хотел в "Реал" или "Барселону". Уговорил его остаться во Франции"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери сообщил, что нападающий Кильян Мбаппе мог прошлым летом перейти из "Монако" в иностранный клуб. Специались подчеркнул, что он вместе с руководством парижан уговорили футболиста остаться во Франции.

– Исторически молодые французские футболисты, которые уже блистнули, покидают свою страну, – приводит L’Equipe слова Эмери. – Франция должна гордиться, что Мбаппе выступает за "ПСЖ".

Когда я встретился с ним и его отцом, Мбаппе сказал, что хочет перейти в "Реал" или "Барселону". Но я и руководство клуба объяснили его остаться во Франции.

Французы должны радоваться, что такой игрок остался дома. Раньше игроки подобного масштаба, например, Анри, уезжали в Англию и Испанию..