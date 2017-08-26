Унаи Эмери: "Матч с "Сент-Этьеном" дал понять, как улучшить игру Неймара"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после матча 4-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (3:0) отметил, что нападающему Неймару еще предстоит адаптироваться в команде. В этой встрече бразилец не отметился результативными действиями, в отличие от двух предыдущих игр.

- Мы добились своей цели и лидируем в таблице после матча с такой хорошей командой, как "Сент-Этьен", - приводит L'Equipe слова Эмери. - В первом тайме допустили много потерь, но исправились во втором. Неймар? Этот матч дал понять, как улучшить игру Неймара и адаптировать его в команде. В первых играх он сыграл отлично, но ему еще есть чему научиться.