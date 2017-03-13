Унаи Эмери: "Лига чемпионов важна для "ПСЖ", но и победы в Кубке лиги и Кубке Франции - хорошая мотивация"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери заявил, что после вылета из Лиги чемпионов команда сосредоточится на оставшихся трех турнирах. По мнению испанца, у парижан достаточно мотивации для борьбы за победу в чемпионате и национальных кубках.

- Наша мотивация теперь, очевидно, победа в чемпионате, - цитирует L'Equipe Эмери. - "Монако" является очень сильным соперником, "Ниццу" мы уже обошли. Понятно, что Лига чемпионов очень важна для нас, но мы вылетели из турнира. Нужно продолжать путь и постараться выиграть оставшиеся трофеи. Кубок Лиги и Кубок Франции также являются хорошей мотивацией для нас и для болельщиков.