Унаи Эмери: "Лига чемпионов очень важна, но важны и другие цели"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери заявил, что успешное выступление в Лиге чемпионов было не единственной целью команды на этот сезон. На этой неделе парижане проиграли "Реалу" в 1/8 финала главного клубного турнира.

– Критика - это нормально, - цитирует GFFN Эмери. - Самое главное, как мы проанализируем ситуацию и поймем, что можем улучшить. Лига чемпионов - очень важна, но есть и другие цели. Для меня настоящее важнее будущего, я не беспокоюсь о своем личном будущем, а переживаю за клуб и команду. Сейчас март, еще есть 2,5 месяца до конца сезона. Все мои мысли сейчас о ближайшей игре.