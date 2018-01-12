Унаи Эмери: "Кто-то пытается дестабилизировать обстановку в "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Унай Эмери высказал предположение, что против парижан развернулась настоящая кампания. Однако специалист отметил, что не видит серьезных угроз для команды.

– Наша команда сильна и сосредоточена на следующих матчах, в том числе с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов, – цитирует ESPN Эмери. – Мы обладаем достаточным опытом для этого. Кто-то пытается дестабилизировать ситуацию в команде.

Смотрите, одно ведущее спортивное издание (Marca. – Прим. "СЭ") снова отправляет Неймара в "Реал". Но нас это не волнует. Мы знаем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в команде, но защищаем себя от этого. Все будет в порядке.

Мы много разговариваем с президентом, игроками. Общение крайне важно для такого клуба.

В последнее время множество слухов связывают нападающего "ПСЖ" Неймара с переходом в другие клубы, однако, никакой официальной информации по этому поводу не поступало.