Унаи Эмери: "Кавани - правильная замена Ибрагимовичу"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери считает, что нападающий Эдинсон Кавани нуждается в уверенности. По мнению наставника, уругваец сможет должным образом заменить ушедшего из клуба Златана Ибрагимовича​.

– Важно дать уверенность Кавани, – цитирует RMC Эмери. – Он правильный человек для замены Златану Ибрагимовичу. Трудно подписать игрока, который будет конкурировать с ним. Хесе может играть в нападении, поскольку является универсальным игроком. Кроме того, у нас есть Огюстен, который молод, но всегда готов выйти на поле. "ПСЖ" работает сейчас над улучшением мелких деталей.