Унаи Эмери: "Кавани показал высокую эффективность"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери остался доволен победой над "Генгамом" (4:0) в матче чемпионата Франции. Все четыре мяча парижане забили во втором тайме.

– В первой половине игры нам не удавалось преодолевать защиту соперника так, как этого хотелось, – цитирует L’Equipe Эмери. – Изо всех сил старались справиться с этим. И моменты были у Кавани, у Матюиди. После перерыва первый же гол немного раскрыл игру. В движении стало получаться больше. Вторым таймом я больше доволен, чем первым. Но "Генгам" хорошая команда, очень дисциплинированная, так что играть с ней сложно. Я доволен игрой Кавани. Он показал хорошую эффективность. Эдинсон вовлечен в наш проект, хочет играть в каждом матче. Для меня его вклад важен. Он и голы забивает, и в обороне работает.