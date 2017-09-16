Унаи Эмери: "Кавани и Неймар нуждаются друг в друге"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери уверен, что нападающие Эдинсон Кавани и Неймар дополняют друг друга. По словам специалиста, бразилец и уругваец разделяют полномочия на поле.

- Я общался с Неймаром по поводу его роли в команде, - цитирует Le 10 Sport Эмери. - Я также говорил с Кавани. В течение матча они помогают друг другу, работают вместе, обсуждают пробитие пенальти и штрафных. Считаю, что они умные игроки, которые нуждаются друг в друге. Если первый пенальти исполнит Кавани, то следующий будет за Неймаром.