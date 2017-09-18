Унаи Эмери: "Кавани и Неймар должны сами решать, кому бить пенальти"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери после матча 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0) отметил, что нападающие Неймар и Эдинсон Кавани должны заранее договориться о том, кто пробивает пенальти. В этой встрече уругваец не уступил бразильцу право нанести 11-метровый удар, но сам не реализовал попытку.

- В команде должно быть несколько пенальтистов, - приводит Goal слова Эмери. - У нас это Кавани и Неймар. О том, кто пробивает пенальти, они должны были договориться на поле. Возможно, в следующий раз мы решим это в команде. Если не договорятся, то решение буду принимать я. Не хочу, чтобы это стало для нас проблемой.