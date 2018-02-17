Унаи Эмери: "Хотел бы, чтобы тот же рефери обслуживал матч с "Реалом", но с равными критериями для обеих команд"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери признался, что остался доволен игрой своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала", несмотря на поражение (1:3). Также он отметил, что хотел бы вновь увидеть того же рефери на игре.

- Ошибка с моей стороны? У команды была хорошая игра, футбол таков, - цитирует Goal Эмери. - Мы не хотели такого результата, но на поле было то, что я хотел видеть. Я убежден в том, что мы можем пройти в 1/4 финала. Для того, чтобы выиграть, потребуется больше эффективности.

Судейство? Я хотел бы вновь увидеть этого рефери с равными критериями для обеих команд. Например, перед пенальти был офсайд. Я в четверг смотрел матч "Лион" - "Вильярреал" в Лиге Европы, где судейство было сбалансированным.