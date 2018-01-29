Унаи Эмери: "Хочу сохранить Пасторе в "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери сказал, что продолжает рассчитывать на полузащитника Хавьера Пасторе. Ранее аргентинский хавбек отметил, что готов рассмотреть возможность перехода в "Интер" ради получения большей игровой практики и попадания на чемпионат мира-2018.

– Я хочу сохранить Пасторе в "ПСЖ", – цитирует официальный сайт клуба Пасторе. – Он – важный игрок нашей команды. Я говорил ему об этом.

Напомним, Пасторе выступает за "ПСЖ" с 2011 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 18 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в 20 матчах, забив 5 мячей.

Хавьер Пасторе: "Если уйду, хотел бы играть в "Интере"